Benedetto Ferrara su la Nazione: "Il non utilizzo di Braschi è l'immagine del calcio italiano"

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Sulle colonne de la Nazione spazio a qualche commento di firme prestigiose fiorentine a proposito del pari a reti bianche di ieri fra Fiorentina e Sassuolo. Stefano Cecchi: "Con una partita a scartamento ridotto la Fiorentina si porta a casa il punto che chiude la questione salvezza. Eppure anche ieri nel dopogara le critiche a Vanoli hanno tracimato: «Ora basta, ripartiamo da capo». E poco importa che nelle ultime 10 partite la sua Fiorentina abbia fatto 5 vittorie, 4 pari e una sola sconfitta o che uno di coloro che potrebbe farci «ripartire da capo» (Grosso) abbia mostrato un calcio peggiore di quello dei viola: per la maggioranza di Firenze il problema è Vanoli e la sua incapacità a generare bellezza. Un’ingiustizia. Oggi anche io sono fra coloro che spera in una sua non riconferma. Perché, visto l’andazzo, ripartire con Vanoli in panchina sarebbe un massacro per lui, una sfida dai contorni esplosivi a chi lo contesta".

Benedetto Ferrara scrive: "Paolo Vanoli si dice soddisfatto della prova dei suoi e di ciò che ha fatto da quando è arrivato a Firenze. E su questo secondo punto possiamo dire che è difficile contraddirlo. La squadra era morta e lui l’ha rimessa in piedi con molto pragmatismo. Ma sulla prestazione offerta contro una squadra che non aveva niente da chiedere al campionato si potrebbe discutere. Ps. Braschi che si scalda un’ora per non entrare mai è l’immagine perfetta del calcio italiano".