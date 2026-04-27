Fischi al Franchi, ma il pari col Sassuolo salva di fatto la Fiorentina

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Poteva essere il match point salvezza, è diventato un altro passetto per restare in A. La Gazzetta dello Sport parla così di Fiorentina-Sassuolo, match terminato 0-0. Dopo il pari di Lecce la Fiorentina guadagna un punto, allontanandosi ancora di più dalla zona rossa: +8 sui salentini e +9 sulla Cremonese terzultima a 4 giornate dalla fine sono un bel tesoretto. E pazienza se dagli spalti a fine match è partito qualche fischio, il pubblico viola è esigente ma in questa stagione tribolata bisogna sapersi accontentare, soprattutto contro un Sassuolo che non ha premuto sull’acceleratore ma in questo campionato si è arrampicato fino al decimo posto, a quota 46. Tra presente e futuro ai punti avrebbe vinto la Viola, che ci ha provato di più nonostante le tante assenze e ha sperperato un’occasionissima con Solomon nel primo tempo.

I neroverdi però hanno colpito il palo nella ripresa con Pinamonti. Osservato speciale Fabio Grosso, uno dei candidati per la panchina della Fiorentina per il 2026/27, che ha lasciato tracce di concretezza più che di gioco, complice anche la squalifica di Berardi. «Ho un ottimo rapporto con Paratici, essere accostato alla Fiorentina è motivo d’orgoglio», ha detto il tecnico alla canonica domanda sul futuro. «Conferma? Per me parlano i numeri», ha ribattuto Paolo Vanoli.