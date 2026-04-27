FirenzeViola Vanoli e la legittima voglia di giocarsi la conferma: le tre big in arrivo l'ultimo banco di prova

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E pensare che dell'ultimo poker di gare quella contro il Sassuolo è stata probabilmente la migliore. Perché in effetti al fischio finale la Fiorentina può persino recriminare per 3 punti che sarebbero parsi meritati, e d'altronde è un po' il pensiero generale quando il migliore in campo degli avversari risulta essere il portiere

Le attenuanti del caso

Insomma da un lato c'è da capire chi è rimasto deluso da un confronto che aveva i suoi punti d'interesse anche e soprattutto in panchina dove Vanoli sfidava Grosso in una sorta di anticipo del totoallenatore che già impazza, dall'altro pure il punto di vista del tecnico, che può dirsi soddisfatto anche per aver sopperito alle tante assenze. Soprattutto davanti, senza Kean e Piccoli, Gudmundsson qualcosa ha fatto vedere, mentre l'occasione migliore è capitata sui piedi di Solomon, con un po' di cattiveria in più la Fiorentina avrebbe fatto bottino pieno a dispetto di molte defezioni.

La partita di Vanoli

Di contro ci sono quelle curiosità stoppate sul nascere in merito a Braschi, tema sul quale dividersi per lasciar spazio ai giovani nel finale di stagione. Sotto questo profilo, ed evidentemente in assenza di una linea che detti la società in primis, Vanoli non può far altro che giocare per sé stesso e per la sua conferma, e c'è pure da capire se il conteggio dei punti rappresenti quel patrimonio di fatti che il tecnico ha tirato in ballo nelle parole del dopo gara. La sfida, insomma, resta aperta, anche se per la società non sarebbe comunque semplice affrontare il parere di una piazza che oggi come oggi difficilmente garantirebbe nuova fiducia a Vanoli.

Arrivano le big

Di certo il finale d'annata rappresenta l'ultimo banco di prova, anche al cospetto delle big. Con Roma, Juventus e Atalanta nelle ultime 4 giornate di campionato la Fiorentina si gioca qualcosa di più della semplice salvezza matematica, e con lei pure tecnico e squadra. Perché se sul fronte allenatore dovranno essere prese decisioni definitive, anche per più di un riscatto si avvicina il tempo delle scelte