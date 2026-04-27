Quando può arrivare la matematica salvezza della Fiorentina? Ecco quanto manca ai viola

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Tutta una questione di matematica. La Nazione fa i conti per capire quanto manca alla salvezza della Fiorentina. La soglia che darebbe ad oggi la garanzia ai viola di giocare in Serie A anche nella prossima stagione è infatti pari a 41 punti (ma è un dato destinato a scendere) dunque ad oggi, se si escludono il Pisa e il Verona ormai pressoché retrocesse, sono in tutto ancora sei le squadre che devono evitare di chiudere il campionato al 18° posto.

Lo 0-0 ottenuto da De Gea e soci con il Sassuolo ha permesso ai viola di aumentare addirittura a 9 lunghezze di distacco sulla terzultima in graduatoria (la Cremonese) pertanto - con quattro turni da giocare e 12 punti disponibili - alla Fiorentina potrebbe bastare un pari con la Roma lunedì prossimo all’Olimpico (si giocherà alle 20:45) se poche ore prima la squadra di Giampaolo (in campo alle 18:30) andrà ko allo Zini contro la Lazio: a quel punto, con un +10 e tre gare Serie A da disputare, la Fiorentina sarebbe salva. In caso di segno X dei grigiorossi, invece, i viola a quel punto dovrebbero vincere per ottenere un distacco ampio a tal punto da poter essere salvi.