Funaro sulla visita di Abodi: "Confermiamo candidatura Franchi a Euro32"

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La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato della visita del Ministro dello Sport Andrea Abodi ai vari cantieri del capoluogo toscano: “È stata una mattinata importante, ringrazio il Ministro perché ha voluto fare un giro sulle varie situazioni in città. Ha visitato la realtà del Calcio Inclusivo all’Isolotto. Abbiamo proseguito con la visita del cantiere della Ghiberti, dove al centro della scuola ci sono due impianti sportivi importanti. Fino ad arrivare alla visita al cantiere dello stadio, peraltro la sua prima. È stato un piacere per noi per fargli capire lo stato di avanzamento delle varie situazioni e il lavoro che viene portato avanti”.

Si è sentito rassicurato il Ministro?

“Gli abbiamo fatto presente a che punto siamo del cronoprogramma, i lavori che stanno andando avanti. Ovviamente col Ministro ci eravamo già aggiornati. Siamo alle cose che ci eravamo detti”.

Quindi anche nella prospettiva della candidatura di Firenze tra le sedi dei Campionati Europei?

“Entro fine luglio presenteremo la candidatura agli Europei, poi ovviamente verrà fatta la selezione”.

Mancano novanta giorni.

“Sono tanti”.

Ma bisogna che i progetti siano coperti dalle linee-finanziamento.

“Entro il 31 luglio noi avremo tutti gli elementi che servono per la candidatura, oggi non ho novità da dire”.