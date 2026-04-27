Grosso si candida indirettamente per la panchina viola: "Onorato delle voci sul mio conto"

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Il Corriere dello Sport torna sul post-partita di Fiorentina-Sassuolo, che serve soprattutto per capire qualcosa di più sulle voci che vogliono Fabio Grosso tra i principali candidati per la panchina viola in caso di mancata conferma di Paolo Vanoli. Lo stesso Grosso non si tira indietro e ammette: «Con Paratici ho un gran rapporto, mi ha voluto alla Juventus e mi ha dato la possibilità di iniziare ad allenare con le giovanili. Rispetto però la mia società. Non parlo di futuro ma mi fanno piacere le voci. Essere accostato alla Fiorentina è motivo d'orgoglio.

A Firenze ho segnato il mio primo gol in Serie A ai tempi del Perugia, da lì è iniziato tutto. Sono ambizioso e voglio sognare in grande. La Fiorentina è una società importante, ma penso al Sassuolo adesso". Parole che, indirettamente, confermano i rumors.