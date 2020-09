CESSIONI, Viola cercano sistemazione per esuberi

L'inizio della stagione è alle porte per la Fiorentina, ma in casa viola gli esuberi in rosa sono ancora molti. Se per i giovani sono state effettuate molte cessioni in prestito, non si può dire lo stesso per quanto riguarda i "big": Boateng, Eysseric, Saponara e Dabo su tutti. Per il primo ed il secondo si stanno aspettando le offerte giuste per lasciarli partire con il francese ce ha gli occhi di alcuni club di Ligue 1 su di lui. Dabo e Saponara potrebbero invece accasarsi a Benevento e Parma con anche Sebastian Cristoforo e Luca Ranieri, insieme a Petko Hristov e Martin Graiciar, che aspettano di conoscere la loro prossima sistemazione. A riportarlo è La Nazione.