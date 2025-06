Da Bologna: occhio alla Fiorentina su Calabria. Ritroverebbe Pioli

vedi letture

Il Resto del Carlino fa un punto sul calciomercato del Bologna, soffermandosi sulla più che probabile uscita di Davide Calabria. In un paio di settimane, il terzino bresciano potrebbe essere senza squadra visto che scadrà il prestito e anche il contratto col Milan. L'ex capitano rossonero però potrebbe rimanere 'a spasso' per poco: secondo il quotidiano, nella sua edizione online, per Calabria c'è infatti da tenere d'occhio anche la Fiorentina, in cui tornerebbe a lavorare con Pioli. Hanno vinto uno Scudetto insieme. In tanti, comunque, lo cercano, in Italia e all'estero. L'Atalanta è in forte pressing su di lui, tornare in Champions lo stuzzica. E a complicare il quadro, c'è ovviamente da considerare anche il lato economico. Al Milan prendeva 2 milioni netti a stagione. Cifre importanti per Casteldebole.

Le strade sul mercato del Bologna e della Fiorentina, tra l'altro, si stanno incrociando anche e soprattutto su Edin Dzeko. Ad oggi è svincolato, ma pur in età avanzata Dzeko può permettersi di sfogliare una margherita di offerte. Tutte tra l'altro da campionati di alto livello (non solo la Serie A). A dimostrare di essere sempre sul pezzo, sia fisicamente sia mentalmente, ci ha pensato il suo ultimo gol in Nazionale: da subentrato, Dzeko ha deciso infatti la sfida della scorsa settimana contro San Marino, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale.