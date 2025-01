CENTROCAMPO, Cataldi l'incognita, Folorunsho il jolly

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tutto dipenderà da Danilo Cataldi. La Fiorentina torna in campo oggi, dopo il lunedì di pausa, per preparare l'impegno di domenica prossima col Genoa. Gara in cui, causa espulsione rimediata domenica sera contro la Lazio, mancherà Yacine Adli. L'assenza del francese crea un discreto problema per Raffaele Palladino, che ancora non sa se potrà contare su Cataldi, out da tre settimane per un'infiammazione al retto femorale.

La Gazzetta dello Sport prova a ipotizzare le scelte del tecnico in vista di domenica: in caso di recupero, l'ex Lazio farà coppia con Mandragora in mediana, ma se non dovesse farcela è pronto Folorunsho, che si abbasserà accanto a Mandragora. Il nuovo arrivo di gennaio è già diventato un jolly per Palladino, che lo ha definito così più volte, e sarà utila anche in una situazione in cui a disposizione ci sono pochi centrocampisti di ruolo.