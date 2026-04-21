Cecchi su La Nazione: "Criticare Vanoli oggi è eccessivo. I numeri parlano chiaro"

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Questo è il pensiero di Stefano Cecchi su La Nazione, a proposito di Lecce-Fiorentina: "Oggi si tende a dare più importanza allo spettacolo che ai risultati, una cosa che potremmo chiamare “effetto Allegri”. Però, guardando alla Fiorentina, la squadra magari non ha giocato in modo brillante, ma in una stagione così difficile quello che contava davvero era salvarsi.

Anzi, nelle ultime partite ha fatto pure ottimi risultati, con una media punti da zona Europa. Per questo faccio fatica a capire tutte queste critiche verso Vanoli: magari non sarà un allenatore da grandi premi, ma attaccarlo così tanto mi sembra esagerato, quasi più una scena da film che da calcio".