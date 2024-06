CASTROVILLI, Pessimismo sul rinnovo: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola riporta il pessimismo che si respira attorno alla permanenza di Gaetano Castrovilli alla Fiorentina. In settimana dovrebbe esserci l'incontro decisivo ma le premesse non sono positive, scrive il quotidiano che aggiunge come nelle scorse settimane il club viola abbia già fatto una prima proposta di rinnovo rifiutata dal giocatore poiché prevedeva una riduzione dell'ingaggio e tantissimi bonus legati alle presenze.

Non sarebbe però solo una questione di soldi ma di un rapporto logorato dopo quanto accaduto la scorsa estate, oltre all'esclusione dalla lista UEFA: un taglio che Castrovilli ha preso malissimo tanto da rifiutarsi di seguire il gruppo ad Atene per la finale con l’Olympiacos. Trovare un accordo a questo punto sarà complicato.