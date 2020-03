CASTROVILLI, La Roma è intenzionata a farsi avanti

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport distribuito questa mattina in edicola, c'è un ampio spazio dedicato alla rifondazione della nuova Roma di Friedkin. In particolare il quotidiano intende sottolineare come la politica futura dei giallorossi prescinderà dalle tante cessioni viste negli ultimi anni, ed anzi, il club capitolino vuole provare un gran colpo in entrata sul mercato. Il profilo preferito sarebbe quello di Gaetano Castrovilli della Fiorentina, ma - fa notare l'autore dell'articolo - sarà tutt'altro che facile visto che già in inverno il club viola ha detto no a 40 milioni offerti dal Napoli per il classe '97.