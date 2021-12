CASO PLUSVALENZE, L'esito più probabile per la Juve

Una pesante multa dopo il patteggiamento. È questo, secondo La Stampa, l'esito più probabile dell'inchiesta della giustizia federale sui conti e sulle plusvalenze della Juventus, che ovviamente procede in parallelo rispetto al lavoro della giustizia ordinaria. Il quotidiano torinese fa riferimento ai due unici precedenti di sanzioni in materia: i tre punti di penalizzazione inflitti al Chievo nel 2018 e i novanta mila euro di multa nei confronti di Inter e Milan del 2008.

Da un lato, i clivensi avevano l'obiettivo di far risultare un patrimonio netto sufficiente all'iscrizione al campionato; le meneghine, viceversa, per sistemare dei bilanci pericolanti. Dato che al momento non vi sono indicazioni su un rischio di mancata iscrizione per la Juve, il caso è molto più simile a quello di Inter e Milan, e dovrebbe chiudersi in maniera analoga. Pur con qualche differenza: la multa dovrebbe essere più pesante.