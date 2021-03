CASARIN, Paragone CR7-Cragno e Antognoni-Martina

In una rubrica del Corriere dello Sport, l'ex arbitro Paolo Casarin confronta lo scontro avvenuto lo scorso weekend tra Cristiano Ronaldo e Cragno con quello che lasciò senza sensi per qualche minuto Giancarlo Antognoni, quando si scontrò con il ginocchio di Martina nel 1981. "Se quarant'anni fa la vista di Antognoni a terra svenuto mi ha imposto di fischiare e chiamare i soccorsi, domenica ho sperato subito che Cragno avesse bisogno di cure minori. E ho tirato un grande sospiro di sollievo al suo rialzarsi. Anch'io dovevo decidere, ricordare quel gioco lontano a Firenze e il modo di valutare lo scontro tra uomini a Cagliari. Lo scontro tra Martina e Antognoni era stato impressionante ma involontario e non richiedeva il mio giudizio una volta esclusa la violenza. Non serviva il fischio e il cartellino e quindi, in definitiva, l'arbitro. Dopo qualche mese al Tribunale di Firenze il giudice mi chiese perché un gioco così fisico non poneva limiti e sanzioni: risposi dimostrando a parole che Martina aveva operato da portiere, involontariamente pericoloso".