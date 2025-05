Caroppo su La Nazione: "Troppa sofferenza. Due ingredienti per il centenario"

Questa l’opinione di Luigi Caroppo su La Nazione a proposito della stagione della Fiorentina: “Meritiamo di soffrire così tanto per andare, all’ultimo minuto della giornata, in Conference? No, non lo meritano città e tradizione, tifosi e ambizione sbandierata”. Dopodiché il giornalista si sofferma sul centenario del prossimo anno, scrivendo che dovrà essere celebrato con diversi ingredienti: “Il primo: uno stadio seppur in ristrutturazione con il vestito migliore possibile, secondo: una suora che deve essere di Firenze ‘vanto e gloria’, senza se e senza ma”.