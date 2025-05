FirenzeViola Fiorentina, Thiago Motta in lista? L'entourage apre a un eventuale dialogo

Prosegue il casting degli allenatori in ottica del possibile dopo Palladino. Seppure le sue dimissioni debbano ancora essere ufficializzate, la Fiorentina si guarda intorno per cautelarsi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l’entourage di Thiago Motta ha aperto a un eventuale confronto con la dirigenza viola che, quindi, se si presentasse alla sua porta troverebbe aperto. Certo, per dialogare e, solo nel caso, per trattare.

La situazione di Thiago Motta.

Ma al momento non è più che un’opzione. Thiago è ancora legato alla Juventus da un contratto biennale e guadagna 3,5 milioni di euro, un ingaggio che sarebbe disposto ad abbassare pur di ripartire. Così i bianconeri se ne libererebbero volenteri.