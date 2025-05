Branchini sorpreso dal caso-Palladino: "Dimissioni inattese: magari le ritirerà"

Il noto procuratore Giovanni Branchini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione del Golden Boy Football Benchmark Index a Solomeo, facendo un punto sui temi della chiacchierata tra i presenti: "Le dimissioni di Palladino, che hanno colto un po' tutti di sorpresa, può essere che vengano ritirate, può essere che la Fiorentina riparli con il mister. Io non conosco gli eventi, parlo da spettatore, ma non la darei come una cosa consumata e definitiva".