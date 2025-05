FirenzeViola Confermate le dimissioni di Palladino: poco margine per ricucire. Il punto

vedi letture

Raffaele Palladino si è dimesso dal ruolo di allenatore della Fiorentina. Il tecnico viola nelle ultime ore ha comunicato alla società viola le proprie dimissioni a pochissime ore dalla conferenza stampa di fine stagione dove la proprietà lo aveva ulteriormente confermato con parole da parte del presidente Commisso ("È come un figlio" ndr). Adesso il club sta cercando di capire se c'è la possibilità di fargliele ritirare ma restano molti dubbi intorno al motivo di questa decisione.

Altre pretedenti

Possibile che dietro questa decisione ci possa essere anche le proposte di altri club interessati a lui. L'Atalanta, ad esempio, nelle prossime ore potrebbe salutare Gasperini e dunque tornare su un vecchio pallino come lo stesso ormai ex tecnico viola. Anche il Torino, che saluterà Vanoli nelle prossime ore, potrebbe essere una soluzione come del resto la Lazio che da giorni medita un cambio di guida tecnica. Secondo quanto raccolto, difficilmente il tecnico sarà disposto a tornare indietro e l'addio sembra ormai una decisione definitiva. Probabile anche che ci siano anche altre motivazioni legate ai rapporti con la dirigenza e con la piazza dopo la recente contestazione.

Nuovo casting

Uno scossone clamoroso per tutto l'ambiente viola a pochissime ore dalla strada che il club aveva tracciato in conferenza stampa. Se sarà, come sembra, verrà confermato l'addio di Palladino, ora si aprirà il casting per la panchina. Con ipotesi che vanno dai giovani come De Rossi, agli esperti come Sarri e anche a Baroni in caso di addio dalla Lazio.