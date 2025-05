L'argomento stadio è basilare per Commisso. L'aggiornamento di Ferrari

L’argomento stadio è basilare per Rocco Commisso che come sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nella conferenza stampa di ieri ha ripetuto: "Senza l’impianto non si possono avere ricavi alti per poi competere con le squadre più forti". Sui lavori del Franchi il d.g. Alessandro Ferrari ha spiegato che la Fiorentina è pronta a intervenire: "Abbiamo dato la disponibilità al Comune, una volta che finirà il primo lotto e nel caso in cui ci venisse prospettato un cantiere dove potremo intervenire (nel secondo lotto).

Il Comune metterà sul piatto la sua parte e noi, eventualmente, la nostra. Vorremmo il controllo dei lavori e un’ottimizzazione dei tempi. Dopo questi passaggi potremmo semmai firmare questo accordo".