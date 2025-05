FirenzeViola Da Pioli a Baroni passando per De Rossi: il casting per il dopo Palladino

Se è vero che le dimissioni di Raffaele Palladino devono ancora essere ufficializzate, lo è altrettanto che la Fiorentina sta sondando il mercato degli allenatori per non farsi trovare impreparata. Tra i nomi in lista c'è Stefano Pioli, rimasto nel cuore dei tifosi viola dopo i tre anni trascorsi a Firenze (2017, 2018, 2019) durante i quali ha vissuto e gestito come meglio non avrebbe potuto il dramma della scomparsa di Astori. Occhio anche a Daniele De Rossi, sempre gradito a Daniele Pradè.

La cerchia degli ex.

Fiorentino di nascita e fede, Marco Baroni è tra i candidati più concreti. In uscita dalla Lazio, il tecnico toscano tornerebbe di corsa a Firenze. E a proposito di ex: da tenere in seria considerazione il nome di Alberto Gilardino. Chissà che i viola non lo contattino nell'ottica di valorizzare un calciatore come Albert Gudmundsson che ha allenato con ottimi risultati a Genova. Un po' più difficile Igor Tudor che piace al ds Pradè ma che è impegnato con la Juventus nel Mondiale per club.

Idee in prospettiva.

Da non sottovalutare l’ipotesi Francesco Farioli, che poche settimane fa ha sfiorato lo Scudetto con l’Ajax. Si fa il nome anche di Paolo Vanoli, altro ex viola, in uscita dal Torino. Infine l’entourage di Thiago Motta ha aperto a un possibile confronto con la Fiorentina, seppure non ci siano ancora stati contatti. Più difficile Maurizio Sarri, vicino alla Lazio e già scartato a suo tempo dalla Fiorentina. C'è da credere che saranno ore molto calde: il casting per la panchina è già iniziato.