FirenzeViola Fiorentina colta in contropiede da dimissioni Palladino: non è escluso un incontro

Le dimissioni, al momento informali, di Raffaele Palladino hanno provocato un vero e proprio terremoto all'interno della Fiorentina. Come FirenzeViola.it ha raccontato su queste pagine, l'allenatore avrebbe informato la società tramite il proprio entourage, senza ancora inviare, tramite gli avvocati, la lettera di dimissioni necessaria per avviare la pratica e arrivare all'ufficialità dopo l'eventuale controfirma del club di Commisso.

Al momento al dirigenza della Fiorentina, un po' spiazzata da quanto è accaduto, si trova al Viola Park per decidere come muoversi nell'immediato futuro. Non è escluso che la società si possa incontrare nei prossimi giorni faccia a faccia proprio con il tecnico viola con l'obiettivo di parlare a quattrocchi e prendere una decisione definitiva.