Perché Zaniolo vuole evitare la squalifica a tempo. Può patteggiare

La speranza di Nicolò Zaniolo dopo quanto accaduto al Viola Park due sere fa è evitare una squalifica a tempo, che ne danneggerebbe la ripartenza nella prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, Zaniolo con ogni probabilità non giocherà in Italia, perché si sta convincendo a rimettersi in gioco nel Galatasaray dopo un anno di deludenti prestiti tra Atalanta e Fiorentina.

Se verrà squalificato per tre o quattro giornate, potrà comunque giocare in Turchia e in Champions League. La squalifica a tempo invece vale per tutte le competizioni, perché vidimata anche dalla Fifa. Prima del probabile deferimento comunque Zaniolo avrà la possibilità di patteggiare, ricevendo lo sconto di metà della sanzione. La strategia, con l’ammissione pubblica di una parte di responsabilità, sembra proprio questa: limitare i danni a una brutta figura o poco più.