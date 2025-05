La soddisfazione di Commisso e le indicazioni di Pradè dalla conferenza

"Soddisfazione per il risultato ottenuto, il sesto posto, un bilancio sul mercato che verrà tra giocatori che non saranno riscattati e altri che saranno al centro di trattative, come Kean, e la voglia di prendere le distanze da alcune critiche ritenute eccessive". Così l'edizione fiorentina di Repubblica inquadra la conferenza stampa andata in scena ieri al Viola Park con il presidente Rocco Commisso da New York e i direttori Pradè e Ferrari dal Media Center del Viola Park. Un condensato di argomenti, dalle decisioni già prese sul mercato fino alla questione della contestazione dei tifosi.

Sul fronte rinnovi Pradé ha speso belle parole per Mandragora, mentre è stato più freddo su Dodo. Mentre Comuzzo è stato blindato: "Pietro lo vediamo a lungo nella Fiorentina".