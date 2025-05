Folorunsho torna al Napoli. Che gli cercherà un'altra sistemazione

Michael Folorunsho non resterà alla Fiorentina dopo il prestito. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore sportivo del club viola, Daniele Pradè, nella conferenza stampa di ieri. Il centrocampista tornerà dunque al Napoli dove aveva trovato poco spazio nella prima parte di stagione prima di trasferirsi a inizio gennaio a Firenze.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il 27enne sarà a disposizione del nuovo tecnico - da capire se sarà ancora una volta Antonio Conte - nel ritiro di Dimaro in programma a luglio, ma la rosea scrive che Folorunsho sarà con tutta probabilità mandato a giocare altrove un'altra volta. Il Napoli dovrà trovargli una squadra sfruttando i mesi alla Fiorentina in cui in diversi ruoli Folorunsho è riuscito a trovare un po' più spazio rispetto all'esperienza in Campania.