Le situazioni Kean e De Gea dopo le parole di Pradè: decidono i giocatori

La Fiorentina vuol tenere Moise Kean. È il primo concetto espresso da Daniele Pradè in conferenza stampa, ieri, al Viola Park. Come ricorda il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola, i club interessati potranno presentarsi con un'offerta da 52 milioni di euro nelle settimane comprese tra l'1 e il 15 luglio, per questo Pradè dice che "la decisione spetta a lui. Noi gli abbiamo dato tanto e gli abbiamo detto che lo vogliamo tenere.

La situazione De Gea. Contestualmente a Kean, il direttore sportivo ha spiegato o che la Fiorentina ha la possibilità di esercitare l’opzione per il rinnovo annuale di David De Gea entro e non oltre il 31 di maggio: "Vorremmo fare tre anni, ne stiamo parlando e vorremmo fare tutto prima della scadenza". Se il portiere spagnolo rifi uterà l’offerta per il prolungamento pluriennale, la società eserciterà comunque l’opzione. E poi si vedrà, il concetto - conclude il quotidiano - è che decidono i giocatori.

