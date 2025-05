Jonas Harder nel mirino del Modena: si può fare solo in prestito

La Gazzetta di Modena stamani parla della politica della squadra gialloblu di puntare sui giovani in vista della prossima stagione in Serie B. Uno dei nomi sul taccuino degli uomini mercato è quello di Jonas Harder, protagonista con la Fiorentina Primavera allenata da Daniele Galloppa e fresco di esordio in prima squadra in Conference League nel 7-0 sul Lask. Il Modena deve intanto scegliere il suo allenatore, poi affonderà il colpo