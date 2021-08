CARNEVALI, Berardi resta, non avvieremo trattative

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera su Domenico Berardi: "Per lui non è arrivata formalmente nessuna offerta. Non prenderemo in considerazione in ogni caso nessuna trattativa, non ci sarebbero i tempi e comunque il giocatore per noi ha un valore economico ancora superiore a quello di Locatelli (37,5 milioni, ndr)".