CARBONI, L'Inter pensa al futuro e ora lo valuta 30 milioni

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna di Tuttosport parla della situazione di Valentin Carboni, classe 2005 reduce da una buona stagione al Monza e già entrato nel mirino di numerosi club. L'Inter si interroga su come gestire il talento argentino considerando che a gennaio ha detto no a 20 milioni da Fiorentina e West Ham. La valutazione che viene fatta oggi del calciatore è di 30 milioni e non è escluso che qualcuno possa arrivare a quella cifra così come il fatto che i nerazzurri possano decidere di puntare su di lui. Oaktree, infatti, ha chiesto alla dirigenza di avere un occhio di riguardo per i talenti di casa e i giovani (meglio investire per un Bisseck piuttosto che per un over 30)