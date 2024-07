CAPUTI, Palladino uomo giusto. Consiglio Lucca e Colpani

FirenzeViola.it

Il quotidiano La Nazione oggi in edicola pubblica un'intervista, svolta in occasione della rassegna «La Terrazza» a San Casciano dei Bagni, al giornalista di Rai Sport Massimo Caputi. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a partire da un giudizio sulla scelta di Palladino come nuovo tecnico dopo il triennio Vincenzo Italiano: "Serviva un ricambio dopo la fine del ciclo Italiano. E Palladino è l’uomo giusto dal quale ripartire. Raffaele è meno dogmatico. È un allenatore che sa rimodulare la squadra a seconda degli uomini a disposizione e degli avversari che incontra".

Riguardo al mercato Caputi dà il suo giudizio sull'acquisto di Kean, sottolineando come possa servire anche un'altra punta: "Kean? Una scommessa che andava fatta, sia per la Fiorentina che per il giocatore. Se l’ex Juve avrà quella continuità che gli è mancata penso che possa esplodere in una piazza come Firenze. Oltre a Kean, un attaccante che può far al caso della Fiorentina è Lorenzo Lucca: una punta con caratteristiche diverse rispetto al 2000 che può garantire un’alternativa di qualità. È giusto che Commisso punti sugli italiani".

Sul mancato arrivo di Zaniolo: "Anche lui era una scommessa… con Kean la Fiorentina ne ha già da vincere una. Due, forse, erano troppe". Infine il noto giornalista consiglia un nome per la trequarti gigliata: "Colpani: sarebbe eccellente per le sue caratteristiche dopo l’addio di Bonaventura. E poi Palladino lo conosce bene".