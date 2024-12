CAPUA (MEDICO FIGC), Certi eventi non sono prevedibili

FirenzeViola.it

Queste le parole pronunciate a La Stampa da Giuseppe Capua, componente della Commissione medica della FIGC e presidente della Commissione antidoping , riguardo al malore che ha colto Edoardo Bove nel corso di Fiorentina-Inter: "Gli atleti sono 'iper-controllati', è evidente che certi eventi patologici non sono prevedibili. E' davvero difficile che sia sfuggito qualcosa ai medici. Le condizioni degli atleti vengono controllate attentamente, frequentemente e scrupolosamente. Non sempre però si hanno gli strumenti per prevedere tutto".

Cosa può essere accaduto a Bove?

"Le prime informazioni non ufficiali parlano di crisi epilettica e di una crisi cardiologica, non sappiamo se entrambe o in che ordine. Bisognerà attendere una diagnosi ufficiale. Negligenza? Non credo, confido molto sulla professionalità dei medici della Fiorentina. Ripeto: possono capitare eventi imprevisti".