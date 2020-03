CAMPIONATO, La A rischia il tracollo: 2,5 mld di debiti

La Gazzetta dello Sport propone in apertura un’attenta analisi dei bilanci delle 20 squadre di Serie A e spiega come i debiti dei club, ad oggi, sfiorino i 2,5 miliardi di euro. Il sistema calcio, come dimostra questo numero, oltre ad essere "stressato" di suo ora rischia ancora di più a causa dell’emergenza Coronavirus e dell’incertezza che si è creata in merito all’eventuale termine del campionato. L’analisi del quotidiano tiene di conto dei numeri del 2018-2019, quando i costi della Serie A sono schizzati in alto di circa 500 milioni di euro, da 3 miliardi a 3,5 circa. Parallelamente è cresciuto anche il fatturato, da 2,4 a 2,7 milioni, così come la perdita aggregata arrivata oggi a 292 milioni di euro.

Il risultato di questo ragionamento è un innalzamento del debito dei club che a livello generale, come detto, oggi arriva a toccare i 2,5 miliardi di euro per la sola Serie A. Ed è proprio quest’ultimo dato quello che fa più preoccupare: di questi 2,5 miliardi, circa 1,5 sono debiti nei confronti delle banche e degli istituti di factoring dai quali le società hanno già ottenuto (e quindi speso) gli anticipi di quei proventi televisivi che oggi sono a rischio proprio a causa dell’emergenza. Ecco perché, con un indebitamento così elevato, non riprendere il campionato rischierebbe di portare all’implosione del sistema.