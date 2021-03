CALLEJON, Non c'è posto per lui in questa Fiorentina

Josè Callejon non si è ritagliato un posto nella Fiorentina. Lo spagnolo proprio non riesce a convincere il tecnico viola che, in virtù dell’intoccabile 5-3-1-1, può proporre all’ex Napoli solo un posto da seconda punta, come vice Ribery. Una posizione in campo che Callejon ha interpretato solo quando era ragazzino. E che non accende il suo entusiasmo. Insomma, nella Fiorentina di Prandelli per lui non c’è posto. E dire che, invece, in un’ipotetica Fiorentina di Sarri diventerebbe un intoccabile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.