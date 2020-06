CALCIO IN CHIARO, La battaglia continua. Il punto

Continua la battaglia di Vincenzo Spadafora per le partite in chiaro. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, domani vertice tra il ministro e Sky per trovare una soluzione. Niente diretta-gol e argomento che non riguarderebbe partite di cartello, ma Spadafora intende proporre per un certo periodo una o più partite in chiaro, magari sfruttando Tv8. Il nodo, oltre alla volontà dell'emittente satellitare, resta la legge Melandri che andrebbe rivista. E occhio anche alle idee di Rai e Mediaset, anch'esse dentro al discorso: per compensare, eventualmente, si potrebbe pensare a una riduzione della durata dell’embargo delle immagini delle partite.