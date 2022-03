CABRAL, Effetto sorpresa chiave in più. Il Brasile...

Sulle pagine odierne de La Nazione è possibile oggi leggere un approfondimento relativo al momento che sta vivendo in maglia viola il neo-acquisto Arthur Cabral, che ha già rotto il ghiaccio segnando al Sassuolo e ha un solo obiettivo: continuare a macinare reti per dare la "scossa" alla corsa verso l'Europa. In questa stagione ha realizzato 28 gol in 35 partite, comprese quelle col Basilea, ma lo step ulteriore, è quello di calarsi nelle dinamiche del calcio di Italiano. Gli avversari possono averne studiato i movimenti, ma l'effetto sorpresa potrebbe essere una chiave in più. Non vuole sbagliare per due motivi: per riconquistare il palcoscenico europeo che lo ha visto protagonista nei mesi scorsi e per puntare al Mondiale con la Seleçao.