C. SPORT, Ora è il momento di Speedy Gonzalez

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport manca sempre meno alla sfida contro la Salernitana di mister Davide Nicola. Il quotidiano, infatti, sottolinea come questo sia il momento dell'argentino Nico Gonzalez e che il suo rendimento sarà fondamentale per riuscire ad ottenere un posto in Europa League o in Conference League. Le prestazioni dell'ex Stoccarda sono migliorate nettamente con i due gol e i due assist nell'ultimo mese e la speranza di tutti è che il rendimento dell'argentino continui per questa strada.