C. SPORT, Con il Sivasspor ancora Cabral dal 1'

Vincenzo Italiano dovrebbe nuovamente scegliere Arthur Cabral come centravanti titolare. Questo almeno quanto si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, dove si giustifica la possibile scelta del tecnico anche per i problemi burocratici che hanno costretto l'altro attaccante viola, Luka Jovic, ad andare a Madrid nelle scorse ore. L'attaccante ex Real raggiungerà solo oggi la squadra in Anatolia, dopo un viaggio comunque non semplice, e così è probabile che Italiano ripunti su Cabral per il match di domani.

Una scelta motivata anche dallo stato di forma del brasiliano: sei gol nelle ultime sette gare, striscia di match in cui la Fiorentina è imbattuta (6 vittorie, un pari); tutto, scrive il Corriere, parte dal pomeriggio di Braga, dove il numero nove da subentrato (proprio al posto di Jovic) si sbloccò con due reti nel finale. Da lì King Arthur non si è più fermato e così, in questa trasferta europea, dovrebbe partire da titolare.