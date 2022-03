C. DI MARTE, L'Assessore: "Disagi ma poi soluzioni"

"Si tratta di lavori e investimenti molto importanti, che comporteranno disagi ma poi la soluzioni di problemi annosi della zona, miglioreranno l’ambiente, porteranno valore ai residenti e alla città". L'assessore alle grandi opere Stefano Giorgetti commenta i prossimi lavori di restyling del Franchi e del quartiere di Campo di Marte: "Noi, come da mandato di programma stiamo rispettando i tempi, sia per il concorso e la realizzazione dello stadio, che per la tramvia piazza Libertà-Stadio-Rovezzano, sia per il parcheggio scambiatore in area ferroviaria. Alla fine il quartiere cambierà volto, sarà più accessibile con il mezzo pubblico, ci sarà più sosta per i residenti e meno disagi quando ci sono le partite, più verde e servizi".