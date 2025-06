Bryan Dabo a La Nazione: "Pioli persona seria, al suo addio qualcuno pianse"

vedi letture

L'ex centrocampista della Fiorentina, Bryan Dabo, ha parlato a La Nazione ricordando gli anni trascorsi a Firenze con Stefano Pioli: "Parliamo di una persona seria, che ama il calcio. Nella mia vita ho conosciuto tanti tecnici ma lui è l’unico che posso definire davvero completo, a livello tattico e umano. Nessuno come lui sa gestire l’ego dei calciatori".

Come affrontaste il momento in cui vi annunciò le sue dimissioni?

"Ci chiudemmo tutti in una stanza e ad uno ad uno pregammo il tecnico di rimanere. C’era anche chi piangeva. Non ho mai visto nulla del genere in vita mia".

Come vi fu comunicata la scomparsa di Davide Astori?

"Fu il mister a venire in camera mia a dirmi cosa era successo. Senza di lui la squadra sarebbe andata allo sbando e invece vincemmo cinque gare di fila".