BOVE, Un problema al cuore che parte da lontano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In un approfondimento che troviamo nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, spazio ancora alla situazione di Edoardo Bove, il cui problema, come scrive la rosea, sembra venire da lontano. A Roma si interrogano su quanto di questa situazione fosse già conosciuto durante la sua permanenza a Trigoria e su cosa sia stato comunicato alla Fiorentina. La Roma era informata sia di una miocardite post-Covid del 2020 sia di un problema miocardico riscontrato in età adolescenziale, dettagli che sono stati riportati nelle anamnesi effettuate per le visite di idoneità sportiva. Il giocatore è stato sottoposto a controlli approfonditi presso l’Istituto di Medicina dello Sport di Villa Stuart, considerato un’eccellenza medica internazionale, dove, oltre agli esami cardiologici di routine, è stata effettuata regolarmente anche la risonanza magnetica per monitorare la sua particolare condizione.

Questo esame sia in grado di individuare cicatrici pregresse, ma il suo grado di infallibilità non è perfetto. Infatti, tutte le risonanze fatte su Bove in passato hanno dato esito negativo, mentre, dopo l’arresto cardiaco, una cicatrice è risultata chiaramente visibile. Nel 2023 la Roma ha cambiato partner medico, passando alla struttura Paideia-Mater Dei, dove Bove ha effettuato l’ultima visita prima del trasferimento in prestito alla Fiorentina. Quest’ultima, basandosi sull’autorizzazione ricevuta dalla Roma, ha eseguito solo i test previsti all’interno del Viola Park, senza richiedere una nuova idoneità sportiva. La Gazzetta sottolinea che tutte le parti coinvolte sembrano aver seguito i protocolli previsti.