BOVE, In Europa i ragazzi di 16/17 anni giocano

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Due giorni fa si è svolta la presentazione di Edoardo Bove. Il centrocampista in arrivo dalla Roma, come riporta il Corriere Fiorentino, era chiamato "cane malato" (in modo benevole) da Josè Mourinho. A 22 anni Bove sente di essere nell'età giusta per fare il salto visto che non si ritiene affatto giovane per il mondo del calcio: "Mi fa un po' ridere sentir dire che sono giovanissimo. In tutta Europa giocano ragazzi di 16-17 anni, io a quell'età andavo a scuola".

In conferenza Bove si è detto entusiasta di essere arrivato alla Fiorentina e anche lui è rimasto affascinato dal Viola Park. Convocato con l'Under 21 con la quale ha segnato anche un gol nella gara contro San Marino, adesso l'ex Roma è pronto a giocarsi le sue carte a Firenze.