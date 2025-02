Bove e una partita speciale: contro l'Inter in panchina a soffrire e a farsi domande

Sulle pagine odierne de La Nazione è possibile leggere un focus su Edoardo Bove e sulla partita "strana" che vivrà giovedì contro l'Inter, la gara che si interruppe il 1° dicembre per il malore che lo riguardò al 17'. Edo - scrive il giornale - pagherebbe di tasca propria qualsiasi cifra pur di essere in campo in quella partita. Qualsiasi somma, a costo di salire sulla macchina del tempo, tornare a quel maledetto 1° dicembre e fare in modo che quell’istante che ha segnato la sua carriera non accadesse proprio.

E invece Edoardo Bove, nel recupero di dopodomani, sarà costretto ancora a guardare i suoi compagni in campo ma seduto in panchina, senza la possibilità di entrare. Lo stesso copione già visto nel corso delle ultime settimane che obbligherà il centrocampista a soffrire e, al contempo, a immergersi in un vortice di domande. Una serie di sliding doors al ritmo incessante di «cosa sarebbe successo se»…