BONDO, In viola per 5 mln: si può fare. Occhio a Kouamé

Dopo aver analizzato le operazioni allo studio della Fiorentina per il proprio mercato in entrata che circonda l'attacco, La Nazione menziona in orbita viola anche un profilo uscito nelle scorse settimane e passato un po' più in sordina. Si tratta di Warren Bondo del Monza: non è un incedibile, costa una cifra vicina ai 5 milioni di euro, è giovane e soprattutto andrebbe a occupare una zona di campo in cui la Fiorentina ha bisogno di nuove energie. Bondo in viola: si può fare - scrive il quotidiano -.

Che successivamente, sul fronte cessioni, riprende in consegna il tema Christian Kouamé scrivendo che potrebbero essere in arrivo movimenti di mercato, soprattutto da Bologna con Italiano pronto a chiudergli di seguirlo in Emilia Romagna.