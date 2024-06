NAZIONE, Lucca-Kean, si può. Gaetano il post Bonaventura

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Lucca e Kean, si può. Gaetano il dopo Jack". È il titolo con cui La Nazione apre oggi le sue pagine sportive in merito alla Fiorentina, specificando che se fino a poche settimane fa era Retegui il primo nome seguito dai viola, adesso i due italiani sono i profili più vicini a quelli che Palladino gradirebbe in squadra, allontanando un po’ candidature e soluzioni straniere che comporterebbero periodi di inserimento e di rodaggio. Lucca e Kean, fra l’altro, non sarebbero anche operazioni impossibili, ovvero, con la mossa giusta, la Fiorentina è in grado di aprire (magari con ottimismo) il tavolo con Udinese e Juve.

Spazio poi al capitolo Gianluca Gaetano. Il giocatore è rientrato al Napoli dopo il prestito al Cagliari, Palladino - si legge sul quotidiano - vorrebbe avere il giocatore a disposizione per assegnargli maglia e ruolo lasciati liberi da Bonaventura. Piedi buoni e idee, trattare Gaetano con il Napoli significherà presentarsi al tavolo azzurro con una proposta di acquisto definitiva. Il Napoli, ma anche lo stesso Gaetano, puntano a una soluzione non più precaria come il prestito.