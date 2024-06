BONAVENTURA, Sirene da Bologna. Summit con Castro

FirenzeViola.it

Uno dei nodi da sciogliere in casa Fiorentina rimane sempre quello di Gaetano Castrovilli. Come riporta La Nazione, rapporti tra le due parti sono di reciproca stima e questo potrebbe favorire la possibilità di un nuovo accordo, magari di un anno con il via libera da parte di Palladino. Restano da fare valutazioni congiunte a tutto tondo, per poter pensare a una nuova intesa da non escludere. Decisivo sarà, appunto, l’incontro che probabilmente ci sarà nei prossimi giorni per decidere se ci sono o meno i margini di una permanenza.

Mentre è un po' più semplice la situazione di Giacomo Bonaventura. L'ex Milan sta bene a Firenze, ma qualche sirena lo sta tentando, scrive il quotidiano indicando il nome del Bologna, dove è appena approdato Vincenzo Italiano in panchina. Ecco perché si è scelto di temporeggiare e aggiornarsi alla prossima settimana.