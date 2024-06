FIORENTINA-CASTROVILLI, SUMMIT A BREVE TRA MATRIMONIO E DIVORZIO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

"Ho sentito stamani il suo agente, ci incontreremo nei prossimi giorni per capire quali margini di permanenza ci siano. Ha avuto un ottimo recupero e siamo molto contenti di lui. Valuteremo quanto sia più adeguato per tutti". Parlava così pochi giorni fa Daniele Pradè, in conferenza stampa, sul futuro di uno dei punti interrogativi della Fiorentina. Il destinatario delle parole del ds era Gaetano Castrovilli, in scadenza il prossimo 30 giugno e che fino a poche settimane fa avrebbe trovato strada sbarrata per un prosieguo di carriera a Firenze. Per tutto l'anno infatti, il dialogo tra il club e l'entourage del centrocampista non aveva portato a niente di diverso della separazione, una scelta che la società aveva impugnato anche per i giustificati dubbi circa le condizioni fisiche di un ragazzo falcidiato dalla sfortuna, che l'ha strappato ai campi di gioco per lunghi tratti negli ultimi due anni.

Il fantasista pugliese ha rimesso piede in campo a marzo con Primavera, per poi reinserirsi in modo centellinato nelle rotazioni di Italiano. E gli ultimi due mesi di stagione hanno rivisto, seppur solo in poche occasioni, il classe '97 protagonista nelle prestazioni della Fiorentina. Vedi il gol a Verona o l'assist a Bergamo, banchi di prova da prendere sì con le pinze ma che hanno comunque lanciato piccoli segnali alla società, di un giocatore - pur nutrendo le già citate perplessità atletiche - che nel pacchetto centrocampisti della Fiorentina aggiunge una dose di estro e fantasia. Motivi che hanno indotto il club ad iniziare poche settimane fa le prime operazioni di dialogo con l'agente. Che, come sottolineato da Pradè giorni fa, rivedrà la Fiorentina a breve per discutere una volta per tutte del futuro di Castrovilli e vedere se c'è concretamente margine per continuare a vestire la maglia viola. Anche perché ora come ora, viste le note difficoltà riscontrate nell'ultimo biennio, l'ex Cremonese non ha in mano vere e proprie offerte da altri club e nel frattempo si è rivisto al Viola Park tra allenamenti personali e saluti ai partenti della vecchia guardia.