BONAVENTURA, Si riparte da lui con una domanda

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Repubblica dedica spazio a Giacomo Bonaventura, grande ex della sfida di domani al Franchi. Cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e esploso proprio a Bergamo prima di passare al Milan, per Jack non può essere una partita come le altre. Ovunque sia passato, ha lasciato giocate di qualità, gol, assist meraviglia.

E c'è una domanda alla quale è complicato trovare una risposta: perché il suo percorso in nazionale non ha mai trovato continuità? La risposta non c'è, ma lui si gode la sua esperienza a Firenze. Bonaventura va gestito con grande attenzione, anche perché dal suo ritmo e dalle sue invenzioni dipendono buona parte delle sorti della Fiorentina in fase offensiva. Ma non domani, la partita è troppo importante.