BOLOGNA, Quella goleada che aiuta a crescere

Pur pesante nelle proporzioni, cinque gol di scarto non si erano mai visti nell’intera gestione Mihajlovic, la sconfitta di Bergamo mette sul piatto altri elementi utili per le valutazioni in chiave futura, ormai la cosa che più interessa in casa Bologna in questo finale di campionato lontano dai patemi e ancor più lontano da traguardi anche solo vagamente prestigiosi. L’occhio è puntato sul domani e la partita del Gewiss Stadium, al netto degli alibi (assenze) e di un conclamato delta di valori in campo, ha confermato il trend che vuole questo Bologna quasi incapace di competere contro le big della serie A: quattro i punti racimolati in 13 partite contro le prime sette del torneo (0,3 punti di media), a fronte degli ottimi risultati contro le ultime sei in classifica (22 punti in 12 gare, 1,83 di media) e di quelli tutt’altro che disprezzabili contro le squadre della fascia centrale tra ottavo e quattordicesimo posto (12 in 8 gare, 1,5 di media). A riportarlo è il Corriere di Bologna.