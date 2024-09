BOLOGNA, Karlsson a rischio bocciatura. La Fiorentina...

FirenzeViola.it

Tra le questioni che tengono banco in casa Bologna c'è senza dubbio quella legata a Jesper Karlsson. Dopo una stagione in chiaroscuro, condizionata dagli infortuni, l'ex giocatore dell'AZ Alkmaar non ha convinto Vincenzo Italiano, ex mister della Fiorentina, che lo ha addirittura escluso dalla lista Champions. Eppure, il tecnico nato a Karlsruhe, come si legge nelle pagine della Gazzetta dello Sport, lo avrebbe voluto già ai tempi della Fiorentina.

Thiago Motta avrebbe addirittura proposto uno scambio di prestiti secchi con Ikoné, proposta che però non andò in porto lo scorso gennaio. Ora la parola passa al campo, più precisamente quello di Serie A, dove Karlsson dovrà dimostrare molto per guadagnarsi il posto e evitare di essere messo sul mercato già a gennaio.