BOLOGNA, Che corsa per recuperare gli acciaccati

Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, il Bologna cercherà fino all'ultimo momento di recuperare i suoi esterni per la gara di domenica contro la Fiorentina ma sarà una corsa contro il tempo. Oltre a Dijks e Sansone, anche Tomiyasu (che sembrava il più vicino di tutti al recupero) non ha ancora ripreso a lavorare con il reso dei compagni per cui è molto più probabile che tutti tornino a disposizione di Mihajlovic per la sfida del prossimo turno contro l'Udinese. Molto si capirà nella seduta di oggi pomeriggio, dove soprattutto lo staff medico proverà a recuperare il difensore giapponese.