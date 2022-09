BOJINOV, Jovic perfetto per Firenze. Con la Juve...

Il doppio ex di Fiorentina e Juventus Valeri Bojinov ha parlato al Tirreno in vista della sfida di oggi, cominciando da Jovic: "Ha grandi qualità, è un goleador di razza: se ti prende il Real non è che vai a Madrid perché sei bello. Per me è l'attaccante giusto per la Fiorentina e per Firenze. Paragone con Vlahovic? Italiano ha ragione, perché sono fatti della stessa pasta. A patto che Jovic si "apra", sia generoso, impari bene la lingua, che aiuti e si faccia aiutare". Poi un commento anche su Fiorentina-Juventus: "Lo dicevo di recente proprio a Vlahovic: quando vestivo la maglia viola c'erano duemila persone solo agli allenamenti. I tempi sono cambiati, ma la passione del fiorentino è rimasta la stessa".